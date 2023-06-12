الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زاهي حواس : حملات الأفروسنتريك ستنتهي ومزاعمهم عن الحضارة المصرية أكاذيب

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، أنه خلال الفترة الماضية شاهد مجموعات الافروسنتريك يحملون لافتات ضخمة عن الحضارة المصرية وأنها حضارة سوداء، وهذا تضليل، لافتا إلى أن مجموعات الافروسنتريك يجمعون التوقيعات ضده وضد حصوله على الدكتوراه.

txt

زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس الأمريكية

txt

زاهي حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالولايات المتحدة

وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث من الافروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الافروسنتريك تضليل وكاذبة، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

وتابع: "مقولات أن الأهرامات بناها اليهود أكاذيب وانتهت، ولا يجب أن يكون هناك أي قلق من ما يحدث من قبل الافروسنتريك"، مشيرًا إلى أنه صنع فيلم موازي لـ"كيلوباترا" نتفلكس وكان وثائقي ايضًا، موضحًا أنه تم مشاهدته أكثر من فيلم نتفليكس، متابعًا: "منصة "نتفلكس" تعرض أي فيلم سواء كان جيد أو سئ، ولابد أن يتم التوجه لصناعة الافلام وعرضها على منصة "نتفلكس".

مواد متعلقة

زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس الأمريكية

زاهي حواس يتباهى بفيلمه عن كليوباترا.. أكد مصرية الملكة التاريخية

زاهي حواس يعلن عن بث فليم عن الملكة كليوباترا اليوم

الجريدة الورقية