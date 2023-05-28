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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس الأمريكية

زاهي حواس
زاهي حواس

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث "حواس" عن اكتشاف مقبرة ميسي وعن المومياء الذهبية في منطقة جسر المدير بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني.

وأوضح "حواس"، تفاصيل اكتشافاته بجوار هرم الملك تتي بسقارة، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز، خصوصًا بأحد جنود الجيش، فضلًا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

ووقع "حواس" كتبه عن الملك توت عنخ آمون للأطفال وكتاب زاهي حواس وأسرار آثار مصر.

 

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