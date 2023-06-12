السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار

أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المملكة خصصت 20 مليار ريال (نحو 5.33 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، وفق روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أكد الوزير عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن السعودية والصين يمكنهما تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في العالم من خلال التعاون في زيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.

وكشف عن استعدادات فريق سعودي لعرض 17 فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، لافتا إلى امتلاك المملكة لحوالي 3 آلاف كيلومتر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلية وتصدر منها إلى الصين.

وأكد الفضلي اهتمام السعودية بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تجاوزت أصول شركة "سالك" اليوم 30 مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في 12 سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد، موضحا أن المملكة أطلقت هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطواري لإيجاد قاعدة بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية.

كما لفت الوزير السعودي إلى ارتفاع حجم القروض الزراعية إلى 7 مليارات ريال بنهاية 2022، مقابل 500 مليون ريال في 2015، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الجاري إلى 8 مليارات ريال.

وبين الفضلي أن السعودية أسهمت خلال القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرا، في إطلاق مبادرة تعنى بسلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الدول العربية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الدول.

وشدد على أن تحرك المملكة في هذا الاتجاه يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تشخيص الواقع والتحديات واقتناص الفرص.

ولفت إلى الاهتمام المتواصل من القيادة السعدية بهذا القطاع، حيث خصصت 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، والتعامل مع الازمات وتحقيق وفرة الغذاء والمحافظة على الأسعار وجودة المنتجات.

وجاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية تحت عنوان" الأمن الغذائي والتنمية الزراعية"، أقيمت في الرياض ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار".