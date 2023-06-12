احمِ نفسك من الشيخوخة وحضري شوربة البروكلي الصحية

يلعب البروكلي دور كبير في تعزيز صحة الجسم، فهو من الأطعمة الخارقة؛ لاحتوائه على كمية عالية من العناصر الأساسية والفيتامينات وعدد قليل من السعرات الحرارية، ما جعله من الأطعمة المرغوبة عند كثير من الأشخاص حول العالم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده طريقة عمل شوربة البروكلي الصحية.

شوربة البروكلي

فوائد البروكلي

تعزيز صحة العظام

للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.

حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.

ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.

شوربة البروكلي

الوقاية من الشيخوخة

يعد البروكلي مصدرًا لمجموعة من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد، والوقاية من علامات التقدم بالسن والتجاعيد.

إذ تلعب فيتامينات أ، وهـ، وج دورًا كبيرًا في الوقاية تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة، كما يساهم فيتامين ج بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين وتجديد الخلايا.

من الجدير بالذكر أن كل كوب من البروكلي الطازج يحوي 81 مليغرام من فيتامين ج، وهذا يتجاوز الاحتياج اليومي له.

مضاد للفيروسات

للبروكلي خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تؤدي في الغالب إلى حالات معدية، وتظهر الدراسات مستخلصات البروكلي تحتوي على أسيتات الإيثيل والكلوروفورم، وهي مركبات فعالة في القضاء على أنواع مختلفة من البكتيريا. كما أن أوراق وأزهار البروكلي تحتوي على الببتيدات المضادة للميكروبات. يحتوي البروكلي أيضًا على أحماض عضوية فعالة مثل حمض الأسكوربيك وحمض الماليك، وهما من الأحماض المضادة للبكتيريا.

وفقًا لدراسة، فإن دييندوليلميثاني، مركب موجود في الخضروات الصليبية بما في ذلك البروكلي يوفر المناعة الذاتية اللازمة ضد الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

يحسن صحة الجهاز العصبي

يساهم البروكلي في الوقاية من الاختلالات المعرفيّة المُرتبطة مع التقدم بالسن؛ فهي تحتوي على مواد طبيعية نشِطة حيويًا تُساهم في تحسين صحة الجهاز العصبي.





طريقة عمل شوربة البروكلي

المقادير

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الماء : 2 كوب

- البروكولي : 2 كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي البطاطس والبصل في قدر مع الماء على نار متوسطة وغطيه واتركيه ليغلي مدة 15 دقيقة.

أضيفي البروكلي واتركي المزيج على النار لمدة 7 دقائق.

اخلطي الحليب مع الدقيق جيداً وأضيفي المزيج للقدر مع البروكلي والبطاطس والبصل واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق حتى تصبح المرقة كثيفة.

تبلي بالملح والفلفل وصبي الشوربة في أكواب وقدميها.