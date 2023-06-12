الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

لجنة شئون الأحزاب تعلن خلو منصب رئيس حزب حديث في الدقي

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أعلنت لجنة شئون الأحزاب السياسية خلو منصب رئيس حزب في الدقي، وقياداته العليا حتى يُحسم النزاع حول رئاسة الحزب رضاءً أو قضاءً. 

جاء ذلك في خطاب وجهته أمانة العامة للجنة الأحزاب السياسية برئاسة القاضي الريدي عدلي نائب رئيس محكمة النقض إلى السيد المُستشار رئيس محكمة جنوب الجيزة.

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وتضمن الخطاب الطلب المُقدم من السيد م.ف.م بالتصريح من محكمة جنوب الجيزة في الدعوى رقم 592 لسنة 2023 مدني جنوب الجيزة الصادر بجلسة 12/ 4/ 2023.

وكانت النيابة العامة قد قررت في المحضر رقم 2023/ 7189 جنح قسم التجمع الأول بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأثبتت التحريات قيام المشكو في حقه م.م.ب بارتكاب الواقعة المُتمثلة في انتحاله صفة رئيس حزب سياسي واستيلائه على مبلغ 2 مليون جنيه بزعم الاستثمار وشراء فنادق ونوادي.

وطلبت المباحث استصدار الإذن بضبط وإحضار المذكور المشكو في حقه، وذلك لمناقشته ومواجهته بالواقعة المُسندة إليه وعرضه على النيابة.

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