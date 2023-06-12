المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين في القليوبية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب وعضوية المستشارين سامح عبدالغني ومحمود مجدي عبدالمقصود، وأمانة سر كمال جاويش.



وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "ح ف ق" عاطل لمحكمة الجنايات لانه أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر انه بناء على اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها تواجد المتهم المطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 213 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر بمسكنه وتم ضبطه وبتفتيشه، عثر بحوزته 19 لفافة بلاستيكية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته إعترف بإحرازه لجوهر المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه .