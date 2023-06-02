القبض علي شقيقين بحشيش و21 كيس هيروين في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف القبض علي شقيقين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة لمخدري الحشيش والهيروين قبل توزيعها علي المدمنين بدائرة المركز.



وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، يفيد تأكيد تحريات النقيب أحمد حمدي معاون مباحث فايد اتجار شقيقين في المواد المخدرة علي نشاط واسع.

ضبط المتهم



والقت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب أحمد حمدي القبض علي شقيقين مقيمين بقرية سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد اتخذا من مسكنهما ملاذ للاتجار بالمواد المخدرة وجلب كمية منها بقصد الإتجار في دائرة المركز.

وضبطت الحملة المتهمين بكمية كبيرة من مخدر الحشيش و21 كيس من مخدر الهيروين مجهزين للبيع للمدمننين وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم.

حملات مكثفة في فايد



وتكثف مباحث فايد في الإسماعيلية من حملاتها علي مروجي المواد المخدرة المختلفة وخاصة المخدرات المستحدثة، من مخدرات الشابو والهيروين والاستروكس والحشيش.



وداهمت مباحث فايد في الإسماعيلية، أحد أوكار تصنيع الهيروين في منطقة فايد وضبطت كمية من مخدر الهيروين تجاوزت 90 كيلو وضبطت معدات التصنيع داخل احدي المصنع والقت القبض علي المتهمين بإدارته.