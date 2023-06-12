حلمي عبد الباقي يترشح رسميًا لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية

قرر الفنان حلمي عبد الباقي ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

ربنا يولي من يصلح

وشارك حلمي عبد الباقي جمهوره صورة عبر حسابه على “فيس بوك”، علق عليها قائلًا: "بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق وربنا يولي من يصلح".

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وكان اطلق الفنان حلمي عبد الباقي أحدث إصداراته الغنائية وتحمل اسم " ظلموك يا غالي"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

ظلموك يا غالي

" ظلموك يا غالي" من كلمات زياد حسن، ألحان عمر عادل وتوزيع أسامة سعيد.

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أحدث الإصدارات الغنائية لحلمي عبدالباقي:

طرح الفنان حلمي عبدالباقي أحدث أغانيه أخيرًا، التي تحمل اسم" بعتذرلك"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كلمات: إبراهيم محمد، ألحان: إسلام عاطف، وتوزيع: أسامة سعيد.

تقول كلماتها: "بعتذرلك بعتذرلك اني سيبتك بعد ما اتعلقتي بيا بعترفلك كنتي مكسب واتقلب بخسارة

ليا بعتذرلك انتي سيبتك كنتي ونسي في عز سهري كنتي واقفه سنين في ضهري

مهما لفيت مش هلاقي جزء من خوفك عليا مش كفاية عليكي اقولك اني اسف الف مرة.

حلمي عبدالباقي

قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة عارف اني مهما هحكي الندم هيبان في ضحكي انتي فرصة وصعب تيجي في الحياة غير بس مرة عشت بعدك اني الاقي حد يشبهلك في حاجة بس طبعا مش هلاقي من ملامحك اي حاجة اعتراف مني باني سبت عمري.

يجري مني واني مكسوف حتى مني والقرار خدته بسذاجة مش كفاية عليكي اقولك

اني اسف الف مرة قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة عارف اني

مهما هحكي الندم هيبان في ضحكي انتي

فرصة وصعب تيجي في الحياة غير بس مرة مش كفاية عليكي اقولك اني اسف الف مرة قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة".

وكان حرص الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على كشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.

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وقال حلمى عبد الباقى فى تصريحات صحفية إن الموسيقار حلمى بكر حالته مستقرة، وهو الان فى المستشفى يتلقى العلاج اللازم بعد تورم قدمه، لكن وظائف الجسم عادت تعمل بشكل طبيعى .

حلمي عبدالباقي

وكان وجه الموسيقار حلمى بكر رسالة إلى محبيه من على فراش العناية المركزة، قائلًا: "ادعولى أقوم بالسلامة وبشكر الناس الجميلة اللى سألت عنى".

وحرص حلمى بكر، على توجيه الشكر لمجلس نقابة الموسيقين ونقيبها مصطفى كامل، وذلك لوقوفهم بجانبه في هذه المحنة.