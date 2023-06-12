محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف صحى زوير وسلكا وملعب مركز شباب اصطباري



إحتفالاً بالعيد القومي لمحافظة المنوفية ، افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة شبين الكوم ، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .



حيث افتتح المحافظ مقر الحملة الميكانيكية بحى غرب شبين الكوم " إحلال وتجديد" عقب الإنتهاء من تطويره على مساحة 2900 م2 ، بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه وبطاقة استيعابية 75 معدة ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، والتي تضم عدد (2) مبنى إدارى ، ومخازن ، ومغسلة ومشحمة للسيارات ، غرف صيانة ، ومصلي، ودورات مياه ، وورشة سيارات ، 3 مظلات للمعدات ، شبكات إطفاء ، ووحدة مراقبة كاميرات ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية ، ووجه بإعداد بيان وحصر شامل لكافة المعدات على مستوى المحافظة لتدعيم الحملات الميكانيكية ودفع العمل بمنظومة النظافة .

كما افتتح محافظ المنوفية ملعب نجيل صناعى لمركز شباب اصطباري " إنشاء جديد " على مساحة أكثر من 4000 م3 ، وبتكلفة ما قاربت 2 مليون جنيه ، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأشاد بمستوى التجهيزات وحجم الأعمال المبذولة ، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة برفع كفاءة أحد المباني الإدارية للملعب واستغلاله لتقديم خدمات متميزة لرواد الملعب والرياضيين ، فيما وجه المحافظ بعقد لقاء عاجل برئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لقرية اصطباري بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما افتتح محافظ المنوفية مشروع صرف صحى زوير وسلكا ، تنفيذ شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو) ، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه ، رافقه المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، المهندس علاء البنا رئيس القطاع التنفيذي لشركة إيجيكو ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وشهد التشغيل التجريبي للمحطة .

وخلال الافتتاح أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أن المشروع يضم محطة رفع وشبكات انجدار وخط طرد ، وسيخدم 20 ألف مواطن ، حيث تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى شهر سبتمبر 2022 ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ (23،5) كم شبكات انجدار من إجمالى (24) كم بنسبة 97% .