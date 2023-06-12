محافظ المنيا: التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأثنين ، أن التعاون والتكاتف بين أبناء المنيا هو أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية والدفع بعجلة العمل بكافة القطاعات ، لافتاً إلى أن المنيا تقدم نموذجاً وطنياً واعياً .

في ظل قيادة حكيمة تعمل على إرساء وترسيخ مبدأ المواطنة ،وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة، لتحقيق أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر، وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر للتهنئة بإستئناف العمل، حيث ضم الوفد القس يعقوب عياد نائب رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، و أرمنيوس المنياوى المستشار الإعلامي للمجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، والقس عيد كامل رئيس مجمع المنيا وبنى سويف الرسولي، واسحق يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمجلس العام الرسولي في مصر، والدكتور هاني عبد الشهيد .

رحب المحافظ بالوفد، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة ، والتي تؤكد على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع ، للنهوض بالمحافظة، لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات، والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه، نقل الوفد للمحافظ التحية و التقدير من القس نصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر و دول الخليج ، كما قدم الوفد التهنئة للمحافظ، متمنيين دوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها ، وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء بتعاون أبنائها المخلصين.