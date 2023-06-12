غلق مراكز طبية والتحفظ على لحوم ببنى سويف

أشرف اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على حملة مشتركة للجنة حماية المستهلك والمرور على المجازر و الشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس المدينة الدكتور سامي الدهشورى والدكتور أسامة من الطب البيطري وممثلين عن التموين والصحة والتمريض والقوى العاملة والبيئة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري.

أسفرت الحملة عن غلق 11 منشآة طبية خاصة لوجود مخالفات منها 3 معامل، 7 عيادات مركز نساء وتوليد وحضانات وتحرير 21 محضر لمخالفات في الأسواق والمحلات.

وشملت 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية ، 12 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 محاضر لعدم إصدار فواتير وشهادات صحية فيما تم التحفظ على طن لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

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