المنيا تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

حققت المنيا المركز الأول فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية لقطاع شمال الصعيد ، تحت 11و 12 سنة (كاتا - كومتيه) بنين وبنات فردى وجماعي ، والمؤهلة لبطولة الجمهورية.

والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه ، بالتعاون مع فرع الإتحاد بالمنيا بمشاركة محافظات ، " الفيوم و بنى سويف والمنيا و أسيوط و الوادي الجديد "، حيث استضافت البطولة الصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه ، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن محافظة المنيا حصلت على المركز الأول فى الترتيب العام للبطولة ، حيث حققت أول كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنين، ثالث كاتا فردى بنين، أول كاتا جماعي بنين، ثالث كاتا جماعي بنين .

مشيرا ً إلى الدعم المتواصل من محافظ المنيا لقطاع الرياضة والناشئين ، لما تمثله الرياضة من أهمية فى بناء جيل قادرٍ على صناعة المستقبل .