الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

المنيا تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

الفائزين بالمركز
الفائزين بالمركز الأول

حققت المنيا المركز الأول فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية لقطاع شمال الصعيد ، تحت 11و 12 سنة (كاتا - كومتيه) بنين وبنات فردى وجماعي ، والمؤهلة لبطولة الجمهورية.

والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه ، بالتعاون مع فرع الإتحاد بالمنيا بمشاركة محافظات ،  " الفيوم و بنى سويف والمنيا و أسيوط و الوادي الجديد "، حيث استضافت البطولة الصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه ، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن محافظة المنيا حصلت على المركز الأول فى الترتيب العام للبطولة ، حيث حققت أول كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنين، ثالث كاتا فردى بنين، أول كاتا جماعي بنين، ثالث كاتا جماعي بنين .

مشيرا ً إلى الدعم المتواصل من محافظ المنيا لقطاع الرياضة والناشئين ، لما تمثله الرياضة من أهمية فى بناء جيل قادرٍ على صناعة المستقبل .

الجريدة الورقية