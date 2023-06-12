وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للإعاقات الذهنية، عقب عودتها بعد المشاركة في دورة الألعاب العالمية، والذي استطاع حصد 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و 11 ميدالية برونزية.

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أقيمت البطولة في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري، وشاركت فيها مصر بعثة مكونة من 57 فرد، منها 35 لاعب ولاعبة في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة وهم “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.

وكان في استقبال البعثة في مطار القاهرة الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، و عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

حيث قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي ، بعد تحقيق 27 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب العالمية، مشيرا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات العالمية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية، مؤكداً أن أبطال ذوى الهمم والقدرات هم كنز مصر الحقيقى والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف فى الجمهورية الجديدة.