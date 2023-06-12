أوكرانيا تطلب من ألمانيا المزيد من الدبابات

طلب نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك من ألمانيا إرسال المزيد من الدبابات الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

الجيش الأوكراني

وقال الدبلوماسي الأوكراني في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم"، اليوم الاثنين إن "الجيش الأوكراني في أمس الحاجة إلى عدد أكبر من دبابات القتال الغربية وعربات المشاة القتالية وغيرها من المركبات المدرعة.

وأضاف أن الجيش الألماني سيكون قادرا على إمداد أوكرانيا بأكثر من الـ18 وحدة التي تم تسليمها بالفعل من مخزونها، الذي يزيد عن الـ300، لافتا إلى أن العدد الحالي يمكن "مضاعفته ثلاث مرات دون تعريض قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها للخطر".

وأشار إلى الطلب المقدم إلى الجيش الألماني بنقل 10% من مخزونه من ناقلات الجند المدرعة، كما جدد طلب الحصول على صواريخ كروز من طراز توروس، متابعا: أن "أوكرانيا تنتظر أيضا قرار ألمانيا الاستراتيجي بشأن المشاركة النشطة في تحالف الطائرات المقاتلة.

وميدانيا.. أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على قرية رابعة في منطقة دونيتسك شرق البلاد، وذلك بعد يوم من تحقيق أول مكاسب المرحلة الأولى من الهجوم المضاد على القوات الروسية.

ونشرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار صورة تظهر جنودا يرفعون العلم الأوكراني على قرية "ستوروجيف" بدونيتسك، موجهة الشكر لأحد ألوية الجيش على تحرير القرية.

وكان جهاز حرس الحدود الأوكراني قد أعلن، سابقا، أن منطقة نيسكوشن في دونيتسك عادت مجددا تحت العالم الأوكرانين، علاوة على قرية بلاجوداتني القريبة من دونتيسك، ونشرت مقاطع فيديو تظهر جنودا يحملون العالم الأوكراني في المبنى المدمر.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم)، أنه تم تصفية 120 مسلحا أوكرانيا في منطقة فريمفسكي، حيث صدت القوات الروسية ثلاث هجمات مضادة من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك ومنطقة زابوروجيا، وكذا في محور زاباروجيا، خسرت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 مسلحا، وتم تدمير مدفعي ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافع هاوتزر D-30.

أما في محور دونيتسك، أشار المتحدث إلى أن منطقة ماريينكا وأفدييفكا شهدت اشتباكات عنيفة، وتمكنت القوات الروسية من صد هجومين شنتها وحدات من المشاة الآلية 59 ولواء الهجوم الجوي 79، وتم تصفية ما يصل إلى 140 مسلحا، وتدمير مدافع هاوتزر D-30.

وفي محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في لوجانسك، وتصفية أكثر من 35 مسلحا، وتدمير مدافع هاوتزر D-20.. وفي محور كراسني ليمانسك، استهدفت القوات الروسية مجموعة أوكرانية في لوجانسك، وكذلك غابات سيريبريانسكي، كما صدت أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 55 مسلحا ومنصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya وGvozdika، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30.

وفي محور خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 15 مسلحا وتدمير مدافع هاوتزر D-30، كما تم تدمير 8 مسيرات أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيه.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية انتهاء أعمال الصيانة لخط أنابيب مشروع "التيار التركي"، الذي يضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أن عملية نقل الغاز استؤنفت.

وقالت الشركة "لقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب التيار التركي، التي كان مخطط لها في الفترة ما بين 5 إلى 12 يونيو الجاري.