أوكرانيا تستعيد السيطرة على ثلاث قرى من القوات الروسية

قالت أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على ثلاث قرى من يد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، في أول تجمعات سكنية تعلن تحريرها منذ شن هجوم مضاد قبل أيام، وفق روسيا اليوم.

ورفع جنود العلم الأوكراني على بناية تضررت من قصف سابق في تسجيل مصور لم يتم التحقق منه نشره اللواء 68 الأوكراني وقال إن القرية هي بلاهوداتني في منطقة دونيتسك.

وقال متحدث باسم أحد قطاعات الجيش الأوكراني على التلفزيون "نرى أول نتائج لتحركات الهجوم المضاد".

وأضاف أن القرية تقع على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا على بعد كيلومترات قليلة جنوب قرية فيليكا نوفوسيلكا التي تسيطر عليها كييف.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بعد ذلك في بيان إن قوات كييف استعادت أيضا السيطرة على ماكاريفكا وهي قرية مجاورة للسابقة وتقدمت لمسافة تتراوح بين 300 و1500 متر في اتجاهين على الجبهة الجنوبية.

كما نشرت وحدة دفاع أوكرانية لقطات لم يتم التأكد من صحتها على تلغرام لجنودها وهم يرفعون العلم في نسكوتشني وهي القرية الأقرب للمواقع الأوكرانية في المنطقة.

وأضافت ماليار: "لم يتم فقدان السيطرة على أيه مواقع في الاتجاهات التي تتخذ فيها قواتنا موقفا دفاعيا".

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أقوى إشارة حتى الآن على أن كييف شنت هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة السيطرة على أراض في الشرق والجنوب من يد روسيا مؤكدا أن "هجوما مضادا وعمليات دفاعية" جارية بالفعل.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة.

وفرض مسؤولون من كييف فترة صمت صارمة بشأن العمليات وحثوا الأوكرانيين على عدم الإفصاح بأي معلومات من شأنها أن تعرض العملية للخطر.

