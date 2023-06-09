القوات الروسية تشن هجومًا جويًا على أوكرانيا وتوقع عددًا من الضحايا

أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربة جوية في وسط أوكرانيا ليلًا، مؤكدًا تدمير قواته لـ4 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة هجومية.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت 16 طائرة مسيرة و6 صواريخ كروز خلال الهجوم، وأن صاروخين آخرين أصابا هدفا مدنيا في وسط أوكرانيا خلال هجوم وقع في وقت سابق مساء الخميس، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصا قتل وأصيب 3 وتسبب الحطام المتساقط إزاء هجوم القوات الروسية في تدمير 4 بنايات.

ونشرت صورا على تيليجرام لفرق إطفاء تتعامل مع حطام مشتعل لما بدا أنه لمنازل سكنية.

استهداف المنشآت العسكرية في أوكرانيا

وذكرت قيادة سلاح الجو للقوات المسلحة الأوكرانية- في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن الروس هاجموا البلاد بطائرات مسيرة من طراز شاهد -136/ 131 الهجومية وصواريخ كروز 101 / Kh-55 لاستهداف المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق طائرات شاهد بدون طيار من الجنوب، بينما تم إطلاق صواريخ كروز من أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95ms في منطقة بحر قزوين.. وتم استخدام ما يصل إلى 16 طائرة هجومية بدون طيار وستة صواريخ كروز جوية في هجوم القوات الروسية.

وتابع البيان: "في مناطق مسئولية القيادات الجوية في الشرق والغرب والجنوب وبالتعاون مع قوات الدفاع الجوي لعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية، دمرت قوات الدفاع الجوي ووسائل القوة الجوية أربع طائرات من طراز Kh-101 / Kh-55 وعشر طائرات شاهد -131 / 131 وطائرات لانسيت الهجومية وأربع طائرات بدون طيار من طراز اورلان-10 و سوبركام".

ونفذ سلاح الجو الأوكراني ما يصل إلى 20 غارة جوية ضد معدات الدفاع الجوي واللوجستيات والمعدات العسكرية ومواقع القوات الروسية خلال اليومين الماضيين.

وفي الأسابيع الأخيرة ، تصاعدت وتيرة الهجمات الجوية الروسية إلى غارات شبه ليلية على العديد من المناطق بما في ذلك كييف.

ومن المحتمل أن تكون الضربات التي تبدو منتظمة جزءًا من حملة جوية روسية جديدة تهدف إلى تشتيت انتباه قدرات الهجوم المضاد الأوكراني من خلال إجبار الجيش على الحفاظ على موقف دفاعي جزئيًا على الأقل.

وبدأ تصعيد الهجمات في أواخر أبريل ، بعد وقت قصير من إعلان أوكرانيا أنها تلقت أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية الصنع ، وهو دفاع جديد طال انتظاره ضد الضربات الجوية الروسية.

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