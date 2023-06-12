الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تطوير العمل المشترك مع إيطاليا

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين ضرورة تطوير العمل المشترك مع إيطاليا، مشيرا إلى أن بغداد تعمل بخطط كبيرة للتطوير والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه والإسكان.

الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد

وقال الرئيس العراقي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في روما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن زيارتي إلى الجمهورية الإيطالية هي الأولى، وتأتي في إطار مواصلة العمل المشترك ما بين البلدين لتمتين العلاقات القائمة بينهما ولتطوير آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"، موضحا أن لقاءه بالرئيس الإيطالي يؤكد الحرص المتبادل للمضي قُدماً في التعاون البنّاء، مثنياً على دور إيطاليا في مساعدة العراق أثناء حربه ضد الإرهاب.

وأضاف أن "هذا التعاون يشكل بالنسبة للعراق قاعدة لتعزيز التعاون في البناء والتقدم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المهام للبناء والإعمار والتطوير تنتظرنا في العراق، وهذا ما يجعله مجالاً حيوياً للاستثمار وللحاجة إلى الخبرات الرائدة في هذا المجال وفي تطوير الخدمات التي يحتاج إليها شعبنا في المجالات المتنوعة.

وأكد أن الفرص متاحة لعمل الشركات الإيطالية في مدن العراق والإفادة من قدراتها وخبراتها، منوها بأن استقرار الوضع الأمني والسياسي في العراق يساعد كثيرا في تنشيط العمل والاستثمار والبناء، خصوصا أن الحكومة العراقية تعمل من أجل خطط كبيرة للتطوير والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه والإسكان وفي مجال البنى التحتية اللازمة لمختلف المجالات التي تضررت بالحروب والعنف والإرهاب.

وشدد على حرصه أن تكون هذه الزيارة حلقة مهمة في تعزيز العلاقات وتنمية وتطوير العمل المشترك، مشيرا إلى أنه لمس ذلك الحرص ذاته من إيطاليا، وهذا ما سيسهل على فريق العمل المشترك العراقي الإيطالي تعزيز التفاهم في المجالات العالقة وتطوير العمل المشترك، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين الدولتين.

من جهته.. أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الاستقرار في العراق سيحفز الشركات الإيطالية للاستثمار فيه، مشيرا إلى أن هناك نية لتنويع وتوسيع التعاون الاقتصادي مع العراق.

وبدأ تاريخ عبد اللطيف جمال رشيد السياسي في ستينات القرن الماضي، حين انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضو ا فعالا فيه ومن ثم قيادي في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انبثق من الحزب الديمقراطي والتحق به بعد تشكيله