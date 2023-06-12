الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس وزراء العراق يزور القاهرة اليوم

السيسي ورئيس وزراء
السيسي ورئيس وزراء العراق

يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين القاهرة، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى مصر منذ توليه قيادة الحكومة في أكتوبر الماضي.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن السوداني سيبحث ملف الوساطة ما بين طهران والقاهرة، مؤكدة أن الزيارة تهدف كذلك إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

txt

الرئيس السيسي يهنئ الأهلي والجماهير بدوري أبطال إفريقيا

إعمار العراق

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيما ذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها.

txt

زعيم أغلبية النواب يعاهد السيسي على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين

مواد متعلقة

دلالات زيارات الرئيس السيسي لأفريقيا| فيديو

السيسي: الأزمة الاقتصادية لن تستمر طويلًا (شاهد)

السيسي: الإصلاحات التي نفذتها مصر ساعدت في صمود الاقتصاد (شاهد)

السيسي: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم في إعداد وتأهيل العاملين بالدولة (شاهد)

النائبة أسماء الجمال: جولة السيسي الإفريقية عززت علاقة مصر بالقارة السمراء
الجريدة الورقية