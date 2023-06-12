رئيس وزراء العراق يزور القاهرة اليوم

يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين القاهرة، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى مصر منذ توليه قيادة الحكومة في أكتوبر الماضي.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن السوداني سيبحث ملف الوساطة ما بين طهران والقاهرة، مؤكدة أن الزيارة تهدف كذلك إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

إعمار العراق

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيما ذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها.