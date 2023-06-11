العراق.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بكركوك

أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن ضابطين بالجيش العراقي قتلا وأصيب أربعة جنود بجروح في هجوم إرهابي في محافظة كركوك، ما يرفع عدد القتلى إلى 4 أشخاص.

ولقى 3 ضباط مرعهم إزاء الحادث، إضافة إلى منتسب فارق الحياة بسبب جروحه البليغة، وخلف الحادث أيضا إصابة جنود آخرين، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "بعد الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة البطلة ضمن قواطع المسؤولية والتي كبدت عناصر عصابات داعش خسائر كبيرة بالأرواح وقتل مجموعة كبيرة من قياداتها، تحاول هذه العصابات المنهزمة إثبات وجودها الذي لم ولن يعود من جديد بفضل الشجعان في الأجهزة العسكرية والأمنية".

الرد سيكون عاجلا وغير متوقع

وأضافت: "أقدمت عناصر إرهابية بالساعة 22:00 من يوم أمس بالتعرض بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تابعة إلى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك".

في غضون ذلك، وصل الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، إلى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى.

كما وصلت لجنة تحقيقة مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه.

وختم البيان بالقول: "وليعلم عناصر عصابات داعش أن الرد سيكون عاجلا وغير متوقع وسيزلزل الأرض تحت أقدامهم العفنة".

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي لها إلى أن العملية الإرهابية تأتي ردا على العمليات النوعية والضربات الموجعة التي نفذتها القوات المسلحة العراقية ضد عناصر تنظيم داعش، مؤكدة أن العناصر المتطرفة استهدفت قوات الجيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

في غضون ذلك وصل الفريق الركن د . قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إلى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى، كما وصلت لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه.

وعقدت القيادات الأمنية والجهات المعنية العراقية اجتماعاً لمعرفة تفاصيل هذا الحادث الغادر وجمع المعلومات للتوصل إلى العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الجبان.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في رسالة تحذيرية للمتطرفين: ليعلم عناصر عصابات داعش ان الرد سيكون عاجل وغير متوقع وسيزلزل الأرض تحت أقدامهم العفنة.

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