الأمم المتحدة تدعو لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من القدس

واصل الاحتلال الإسرائيلى اقتحاماته واعتقالاته في الضفة الغربية، فيما دعت المنسقة الأممية، لين هاستينجز، إسرائيل إلى وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من القدس والتي وصفتها بالمدمرة.

قوات الجيش الإسرائيلي

شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا، بينهم طفل وجريح، وتركزت هذه الاعتقالات في كل من جنين ورام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، مدعومين بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وتعنتت الشرطة الإسرائيلية في السماح بدخول المصلين الفلسطينيين من خلال احتجاز هويات البعض والتدقيق في الأخرى، واقتحم عناصر من البلدية الإسرائيلية، مدعومة من قوات الشرطة، حى البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح سكان الحى أن طواقم البلدية تقوم، بشكل أسبوعى، باقتحام المكان، بهدف تخويف السكان وخلق حالة من عدم الأمان للأهل، الذين يعيشون جميعهم تحت خطر التهجير من منازلهم لهدمها.

وفى سياق متصل، قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينجز، عبر حسابها على موقع «تويتر» إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسرى، داعية إسرائيل للتوقف عن مثل هذه الممارسات والتى وصفتها بالمدمرة والتى تتعارض مع القانون الدولى.

وأشارت هاستينجز إلى عمليات تهجير لمسنين في القدس، قائلة: «قد يتم إخلاء مسنين من عائلة صب لبن من بيتهما اللذين عاشا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس».

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن بعض الدول توفر حماية دولية للاحتلال الإسرائيلى، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى تسريع عمليات الضم الإسرائيلى الرسمى للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك.

في المقابل، نظم نحو 180 ألفا من المتظاهرين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة، إيهود باراك، احتجاجات للأسبوع الـ23 على التوالى، في أنحاء متفرقة بإسرائيل، لرفض التعديلات القضائية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.

ومن جهتها اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المُحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.