لجنة فلسطين بالبرلمان العربي توافق على عدد من القرارات

وافقت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي على عدد من القرارات لرفعها للبرلمان العربي - في جلسته الخامسة المقرر عقدها بعد غد السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية- بشأن دعم فلسطين وقضايا الأسرى والمعتقلين وتنامي الاستيطان الإسرائيلي، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين الخامس من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي،رئيس لجنة فلسطين، وذلك بمقر البرلمان العربي في القاهرة، لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الخطير لحكومة اليمين المتطرفة ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومدنه، والاقتحامات الدموية واليومية للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.



وأكدت اللجنة دعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في البرلمان العربي، وذلك بهدف دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية واجتماعات البرلمانات الدولية والإقليمية، وإظهار ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من اضطهاد قوات الاحتلال، وصمود أهالي القدس ومرابطي المسجد الأقصى المبارك في مواجهة العدوان الصهيوني المتجدد والمستمر على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.



واستعرضت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتبني حملة من أجل فلسطين لدعم الخطاب الفلسطيني في المحافل الدولية، لكي يكون 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمي