فلسطين تدعو لموقف دولي وأمريكي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

دعت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، أمريكا والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف عاجل لوقف جرائم هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها تفجير منزل أسير فلسطيني في مدينة "رام الله" فجرًا.



وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى اقتحام قوات الاحتلال مُخيم "عقبة جبر" قرب أريحا صباح هذا اليوم أيضا، وإلى ما تتعرض له القدس ومسافر يطا والأغوار والخليل وغيرها من المناطق، من أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي تنال من أبسط مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في السكن، وفي الاستباحة المتصاعدة للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) غير المسبوقة والمتسارعة، الهدف منها وضع اليد بقوة الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان، والتي كان آخرها تجريف 25 دونما في بلدة سنجل لصالح توسيع بؤرة استيطانية عشوائية في تلك المنطقة.

نتائج كارثية على حياة المواطنين



وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم أو الاكتفاء ببعض البيانات الصحفية أو صيغ التعبير عن القلق التي لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في هدم المزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة وواهية.

وأوضحت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الجرائم البشعة، وما تخلّفه من نتائج كارثية على حياة المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وتعتبرها عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، تتم على سمع المجتمع الدولي وبصره.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل الأسير إسلام فروخ، في حي رام الله التحتا.

وكان الجيش الاحتلال داهم مدينة رام الله ليلة أمس، مدعوما بآليات ووحدات عسكرية كبيرة، وأحكم على إغلاق البلدة القديمة في رام الله،"رام الله التحتى"، بعد اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، إثر تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال، في محاولة لمنعه من الوصول لمنزل الفروخ.

وأصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من، ليلة الخميس، عقب اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه وصلت 6 إصابات إلى مجمع فلسطين الطبي جراء عدوان الاحتلال في رام الله، منها: 4 إصابات بالرصاص، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ويقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويسكن به والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

وأبقى جيش الاحتلال على محاصرة المنطقة حتى فجر اليوم الخميس، وانسحب بعد أن نفذ عملية الهدم مستخدمًا آلية التفجير بالديناميت.

وكان المعتقل المقدسي إسلام الفروخ نفذ عملية تفجير مزدوجة في القدس الغربية العام الماضي، أدت إلى مقتل شخصين وعدد من الجرحى.

وكانت قوت الاحتلال اعتقلت الأسير إسلام فروخ الذي يحمل الهوية المقدسية في 27 ديسمبر 2022.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة “ج” في الضفة المحتلة، خلال الفترة ما بين 2 حتى 15 مايو الماضي، وأن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.



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