2024.. الطيران العالمى على أرض الكنانة

مصر تعلن انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024)

الفريق محمود فايد: مصر تتطلع لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم

المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ودول العالم فى كل ما يتعلق بصناعة الطائرات وتكنولوجيا الفضاء

الفريق محمد عباس: المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة

النسخة الأولى من المعرض ستعبر عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة

«البيومى»: الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء وامتلاك نقاط مدارية جديدة يسهمان فى الحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة

«صدقى»: امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

توماس جونت: المعرض سيشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى.. ومتوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية

فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفى العالمى عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولى.

الفريق محمود فؤاد عبدالجواد

وأكد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

الفريق محمد عباس

وأكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.

كما أشار اللواء أ.ح بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة إلى أن الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم فى تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة.

وأعرب الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.

من جانبه أكد السيد توماس جونت المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم، لافتاً إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى، منوهاً بأنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.

الفريق محمد عباس وزير الطيران والفريق محمود فؤاد قائد القواتالجوية خلال المؤتمر الصحفي

ومن المنتظر أن يشتمل المعرض عرضاً مفتوحاً لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولى بالإضافة إلى عروض جوية مثيرة مما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزاً متميزاً فى مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.