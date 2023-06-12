ضربات أمنية موجعة للبلطجية وتجار المخدرات فى القاهرة

حملات أمنية مشددة شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة للحفاظ على الأمن ، وحماية المواطنين من بطش البلطجية وتجار المخدرات فنجد أن رجال الشرطة يقومون بالتضحية بكل ما هو غالي ونفيس وحتى أرواحهم الطاهرة الذكية للحفاظ على الأمن في كل مكان وقد نجحت قوات الأمن بالتصدي للعديد من أعمال البلطجة والقبض على تجار المخدرات في الفترة السابقة، لذلك سوف نتناول في تلك الموضوع جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة مدير الأمن خلال حملة أمنية .



فقد تم ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة "فان" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (سيارتين).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبإستدعاء إثنين من المجنى عليهم تعرفا على السيارتين، وإتهموهم بالسرقة.



القبض على (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمناقشتها عن مصدرها إعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب " المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزته (أجزاء سيارة - عدد 2 مفك).. وبمواجهته إعترف بسرقتها من سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الفك" ، وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.



وكذا رصد (3 أشخاص) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (عدد 2 كابل كهربائى).. وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.. وبإستدعاء المسئول عن الموقع قرر بأن المضبوطات خاصة بالشركة محل عمله وإتهمهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - ونجليه ، مقيمين بمحافظة الجيزة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثـــان بالقاهرة ، وبحوزتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2,550كيلو جرام - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى – سيارتين) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وضبط (شخصان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت كيلو جــــرام - مــبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.