محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المشروعات بمدينتي كفر شكر وبنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينتي كفر شكر وبنها من بينها أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر.

بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر كفر سعد بمدينة بنها، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والمهندس إيهاب صالح مدير الإدارة الزراعية بكفر شكر، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

واستهل "المحافظ" جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم، مشيراً إلى أن المحطة تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.

وشددَّ "الهجان" على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من ٩٣% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر وجاري التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجهاً بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة للإستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

فيما استكمل "محافظ القليوبية" جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية ٧ مليون جنيه، وقد تم الإنتهاء من سقف الدور الأرضي والأول والثاني والثالث وجاري العمل في نجاره سقف الدور الرابع، بالإضافة إلى أنه جاري الإنتهاء من مباني الدور الأرضي والأول وجاري تركيب حلوق النجارة للدور الأرضي وتركيب الكهرباء، حيث وصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى ٦٥%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر، موجهاً بضرورة العمل بالتوازي في أعمال التأسيس والمحارة للمبنى بالطوابق التي تم إنشاؤها لتسليم المبنى قبل الموعد المُتفق عليه لحاجة المواطنين المُلحة إلى الخدمات الزراعية بالمدينة.

وتجدُر الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وعلى صعيدٍ آخر تفقدَّ "محافظ القليوبية" أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر كفر سعد بمدينة بنها، حيث تم الإنتهاء من الواجهات للعنابر وأرضيات العنابر وصرف العنابر وأحواض التنظيف، وجاري الإنتهاء من أعمال الحدادة للأرضيات بين العنابر وتركيب المراوح والكشافات، وشددَّ "الهجان" خلال تفقده للمجزر على ضرورة العمل بالتوازي في المبنى الإداري للإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل عيد الأضحى المُبارك لإستقبال الأضاحي ومضاعفة الجهود والإلتزام بالمواصفات القياسية طبقاً للإشتراطات المحددة هندسيا وقانونياً، مُشيراً أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية آمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام .

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير يشرُف عليها مديرية الإسكان بالقليوبية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمجزر ٤٩٠٠م٢، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل منها ٣٦٠متر٢، فضلاً عن عنبر لإستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، كما يشمل التطوير تغيير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مُسلحة بالإضافة إلى تغيير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر .

وأكدَّ "محافظ القليوبية" حرصه وإستمرار متابعته الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة بهدف دفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المُقررةو لكل مشروع.

وعلى هامش الجولة لاحظ "المحافظ" سيارة ملاكي تسير عكس الإتجاه بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وعلى الفور أصدر تعليماته بسحب الرخص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد المركبة، موجهاً مرور بنها بضرورة المتابعة والتصدي لمثل تلك السلوكيات التي تتسبب في الحوادث وتُسبب خطر على حياة المواطنين .