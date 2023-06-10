أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر في أولى تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا

انطلق اليوم السبت معسكر منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 .

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وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور المران الأول لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم استعدادا لمواجهة غينيا المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني في التأهل لأمم أفريقيا والتتويج بها، خاصة و أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية علي مستوي كرة القدم.



موعد مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا

وتحدد يوم 14 يونيو الجاري موعدًا لمواجهة منتخبي مصر وغينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وتذاع مباراة منتخب مصر ونظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا بتصفيات أمم أفريقيا

و تضم قائمة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة غينيا 28 لاعبًا و هم:

محمد الشناوى، و محمد صبحى، و محمد أبو جبل، و محمد هانى، و هشام صلاح، و أحمد رمضان بيكهام، و ياسر إبراهيم، و على جبر، و محمد عبد المنعم، و محمود مرعى، و محمد حمدى، و أحمد أبو الفتوح، و مروان عطية، و مهند لاشين، و حمدى فتحى، و غنام محمد، و محمود حماده، و أحمد سيد زيزو، و محمد هلال، و محمد رضا بوبو، و محمد صلاح، و مصطفى فتحى، و حسين الشحات، و عمر مرموش، و محمود حسن تريزيجيه، و محمود كهربا، و أحمد ياسر ريان، و مصطفى محمد.

"كاف" يعلن عن شعار كأس الأمم الإفريقية القادمة

و كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " في وقت سابق اليوم السبت، النقاب عن شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة و التي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار و تنطلق في شهر يناير 2024.

و تعد بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 هي النسخة رقم 34 من البطولة الإفريقية الشهيرة و ستكون الثانية التي تنظمها كوت ديفوار بعد أن سبق و نظمت كأس أمم أفريقيا من قبل في عام 1984.

و من المقرر أن تبدأ البطولة القارية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في إيبيمبي في العاصمة أبيدجان .

و قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بما يقرب من ستة أشهر تقريبًا كشف اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن شعار شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية عن طريق منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حقبة جديدة من كرة القدم".

و جاءت فكرة شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى أنياب الفيل كما هو معروف عن البلد المضيف المعروفين باسم "الأفيال" حيث جاء الشعار على شكل 6 خطوط ترمز إلى الست مجموعات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة .