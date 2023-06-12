وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي بمطار القاهرة بعد الفوز بلقب دوري الأبطال

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرصه على استقبال بعثة النادى الأهلى، اليوم بمطار القاهرة الدولي في الساعة الثامنة صباحًا، عقب تتويج المارد الأحمر بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وأشار الوزير أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، إن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

وزير الرياضة يهنئ النادي الأهلي لفوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه

د.أشرف صبحي :

-النادي الأهلي يواصل زعامته الإفريقية تأكيدًا لريادة الكرة المصرية

-فوز النادي الأهلي حافز كبير للمنتخب المصري قبيل مباراته مع غينيا وخاصة للاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي النادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، لفوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه فريق الوداد الرياضي المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس بالمغرب،في مجموع المباراتين 3-2 لصالح النادي الأهلي.



وقال صبحي : "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شىء مفرح جدآ للكرة المصرية، وتتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على ريادة الكرة المصرية"، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق لقب البطولة الأفريقية، قائلًا: "تتويج الأهلي بدوري الأبطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية،



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، يمثل دعم وحافز للمنتخب ،وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعدادا لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.

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