29 لاعبًا شاركوا في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11

شارك 29 لاعبًا في مشوار الأهلي نحو الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي في المباراة النهائية للبطولة.

و لعب الأهلي خلال مشواره بالبطولة 14 مباراة، منها مباراتان في دور الـ32، و6 مباريات في دوري المجموعات، و6 أخرى في الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية وحتى نهائي البطولة.

ويتصدر القائمة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم، وشاركا في كل مباريات البطولة أي في 14 مباراة، يليهما محمد هاني وأليو ديانج ومحمد شريف برصيد 13 مباراة لكل منهم، ثم محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو 12 مباراة، وشارك حسين الشحات في 11 مباراة، وكل من مروان عطية ومحمود كهربا في 10 مباريات، وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في 9 مباريات، وعمرو السولية في 8 مباريات، وخالد عبد الفتاح في 6 مباريات، ورامي ربيعة في 5 مباريات، ومحمود متولي وأحمد قندوسي في 4 مباريات، وأحمد نبيل كوكا وشادي حسين في 3 مباريات، وعلي لطفي وأكرم توفيق وبرونو سافيو ومحمد أشرف في مباراتين، وشارك في مباراة واحدة كل من حسام حسن ورأفت خليل ومصطفى شوبير.

ميدو يعلق على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي على حساب الوداد المغربي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألف مبروك للنادي الأهلي، الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، عن جدارة واستحقاق بعدما توقع الجميع أن الأهلي سيكون خارج البطولة"



وواصل نجم الزمالك السابق : "الأهلي قدم ريمونتادا تاريخية في تلك البطولة، واستحق أن يكون بطلا لدوري أبطال أفريقيا".



واختتم ميدو حديثه قائلا : "الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، استحق حصد اللقب عن جدارة واستحقاق"

