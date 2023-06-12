ميدو : الأهلي قدم ريمونتادا تاريخية .. واستحق التتويج ببطولة إفريقيا

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي على حساب الوداد المغربي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألف مبروك للنادي الأهلي، الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، عن جدارة واستحقاق بعدما توقع الجميع أن الأهلي سيكون خارج البطولة"



وواصل نجم الزمالك السابق : "الأهلي قدم ريمونتادا تاريخية في تلك البطولة، واستحق أن يكون بطلا لدوري أبطال أفريقيا".



واختتم ميدو حديثه قائلا : "الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، استحق حصد اللقب عن جدارة واستحقاق"



الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي بتتيجة 1-1 في المباراة النهائية من البطولة.

وتقدم الوداد بالهدف الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ثم نجح المارد الأحمر في إدراك التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد عبد المنعم.

وخاض الاهلي المباراة النهائية أمام الوداد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

فيما جاء تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا

في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو