الاهلى والوداد.. 5 دقائق أخيره والتعادل 1-1

وصلت مباراة الاهلى والوداد للدقيقة 85 من عمر اللقاء، وحتى الآن النتيجة التعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة الجاريه بين الفريقين على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم 2022-2023.

ويتبقى 5 دقائق على نهاية المواجهة بين الطرفين والتي إذا انتهت على نتيجة التعادل 1-1 يكون النادي الاهلى هو بطل دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد.

سجل هدف النادي الاهلى اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، بينما افتتح اللاعب يحيي عطية الله التهديف في اللقاء عند الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

مقاعد بدلاء الاهلى والوداد

وكان الطرفين قد أجرى العديد من التغييرات في النصف النهائي من اللقاء، ويتبقى كل من.

ويمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أمام الوداد عدد من اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الأفضل للأحمر أمام الوداد، ويتبقى على الدكة كل من علي لطفي في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

بينما مازال يمتلك فريق الوداد على دكة الاحتياطي كل من طه مريد وحميد أحداد واسماعيل المترجي ومؤيد اللافي ويحيى الندراني وأمين أبو الفتح وبديع أووك، بعد اجراء تبديل وحيد.