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يمامة: حزب الوفد يملك رؤية اقتصادية قوية للخروج من الأزمة الحالية
الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

د.عبدالسند يمامة يكشف عن احتمالية ترشحه لرئاسة الجمهورية .. شاهد

د.عبدالسند يمامة
د.عبدالسند يمامة يتحدث لبرنامج الحكايةعن الانتخابات الرئاسية

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن احتمالية ترشحه لرئاسة الجمهورية، ولكنه لم يحدد بعد وقت الإعلان عن هذا الترشح، مؤكدًا خلال رده على أسئلة وجها له الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن حزب الوفد لديه برنامج طموح لإصلاح الحالة الاقتصادية في مصر، مبينًا أن لديه اعتراض على السياسة الاقتصادية الحالية.

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وأضاف رئيس حزب الوفد :" لنا رؤية اقتصادية ستكون عنوان الدعاية الخاصة بنا للانتخابات الرئاسية، مبينًا أن لديه رصيد وافر من الخبرة السياسية التي تؤهله للترشح للرئاسة".

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة، أن عمره تجاوز 70 عامًا، ولم ينضم لأي جماعة أو حزب إلا حزب الوفد، مضيفًا أنه طالب في عدة مناسبات وطنية بتعديل الدستور، ووضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب محمد علي باشا وسعد زغلول ومصطفى النحاس.

 

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