قوات الأمن تكشف لغز وفاة سيدة في الوايلي

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لحل لغز وفاة سيدة في بداية العقد الرابع من عمرها، إثر إصابتها بحالة إعياء شديد في ظروف غامضة بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة .

وفاة سيدة بالوايلي

وكانت البداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، إخطارًا من قسم شرطة الوايلي ، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفي الدمرداش بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد ولفظ أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وتبين من الفحص، العثور على جثة سيدة تدعي "خديجة.ع"، فى بداية العقد الرابع من عمرها، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريمة العجوزة

كما تجرد عامل من كل المشاعرالانسانية ، وطعن صديقه بسكين ، ،بسبب خلافات حادة بينهما تطورت إلي مشاجرة ،حيث ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، المتهم الذي قتل شاب وقطع جثته لأشلاء باستخدام الساطور داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

حيث شهدت منطقة العجوزة واقعة مأساوية عندما أقدم شاب علي قتل صديقة وتقطيع جثته بسكين بسبب خلافات بينهم داخل شقة بأرض اللواء

بلاغ بتغيب شاب

البدايه كانت بتلقى أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من أسرة شاب تفيد بتغيبه عن المنزل ، وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجل شقيقه، بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وكشفت التحريات أن الشاب كان برفقة صديقه المقرب اخر مره ،ويعمل عامل محل كشري، فى منزله، وأنه وراء اختفائه وبمداهمة منزله وتفتيشه عثر علي جثة الشاب المتغيب مقطعة لعدة أجزاء وتم القبض علي المتهم ، ويقوم رجال المباحث باستجوابه للوقوف علي ملابسات الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف شقة المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبتفتيش الشقة عثروا علي جثة المجني عليه مقطعة إلى عدة أجزاء (الرأس والذراعين والساقين)، وتم التحفظ على الساطور المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وانه قام يقتل المجنى عليه وتقطيع جثته لأشلاء لمحاولة إلقائها،و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.