الشوكولامو.. حلوى شهيرة تهدد مستقبل نضال الأحمدية بسبب ذلة لسان| اعرف طريقة تحضيرها

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حلوى شوكولامو، التي تسببت في إيقاف حسابات الإعلامية نضال الأحمدية عبر تويتر وإنستجرام، عقب إساءتها لبائع سوري من اللاجئين، يعمل بأحد المطاعم في لبنان، بسبب عدم معرفته بحلوى "الشوكولا مو" التي طلبتها، إلى أن تطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسبما صرحت.

الشوكولامو

شوكولامو من أشهر وأشهى الحلويات التي يعشقها الكثيرون وخاصةً مُحبي الآيس كريم، فهي عبارة عن طبقة آيس كريم بالشوكولاتة وطبقة كريمة غنية ومزينة بصوص الشوكولاتة، بالإضافة قطع البندق والشوكولاتة.

الشوكولامو ونضال الأحمدية

حلوى الشوكولامو من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، خلال موسم الصيف أو الشتاء، وعادةً ما تُقدم في أكواب وملاعق طويلة، وفيما يلي تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية مقادير وطريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.

الشوكولامو

مقادير الشوكولامو

½ كيلو آيس كريم شوكولاتة

1 ظرف كريم شانتيه

1 كوب حليب

½ كوب صوص شوكولاتة

2 أصابع بسكويت بالشوكولاتة

3 ملاعق بندق شرائح

الشوكولامو

طريقة عمل الشوكولامو

1- تجهيز الكريمة من خلال وضع الحليب في وعاء، ثم إضافة بودرة الكريمة، وخفقها جيدًا إلى ان تتشكل كريمة كثيفة نضعها في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

2- تقطيع أصابع البسكويت بالشوكولاتة إلى قطع متوسطة.

3- تجهيز أكواب الشوكولامو، من خلال وضع طبقة آيس كريم شوكولاتة ثم طبقة كريمة شانتيه ثم طبقة آيس كريم شوكولاتة ثم طبقة كريم شانتيه.

4- نزين الشوكولامو بصوص الشوكولاتة مع إضافة شرائح البندق وقطع البسكويت والشوكولاتة.

5- الآن الشوكولامو جاهزة للتقديم.

الشوكولامو

معتصم النهار يوبخ نضال الأحمدية بتصريحات نارية بعد إسائتها للسوريين: معتوهة

وكان الفنان السوري معتصم النهار قد هاجم نضال الأحمدية عقب إساءتها للاجئين السوريين المقيمين في لبنان، مدافعًا عن البائع السوري، وجاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر".

وكتب معتصم النهار: "عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة".

وأعاد الفنان شربل مرعب تغريدة الفنان معتصم النهار مُعلقًا: "مش كل اللاجئين مجرمين .. مش كل السوريين مش مثقّفين .. مش كل اللبنانية زعران .. مش كل المسلمين رجعيّين .. مش كل المسيحيين فلتانين .. الأفعال والآراء بتخصّ الإنسان هوي نفسو وما بتمثّل شعوب، والتعميم جريمة بحق الجميع".

نضال الأحمدية ومعتصم النهار

إيقاف حسابي نضال الأحمدية على تويتر وإنستجرام

وفي السياق ذاته، أوقفت منصتا "تويتر" و"إنستجرام" حسابي الإعلامية نضال الأحمدية، بعد ساعات على تصريحاتها العـنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ومن المتوقع أنه تم إيقاف حساباتها جراء حملة بلاغـات تعرضت لها من المستخدمـين السوريين، على خلفية تصريحاتها، حيث لاحـظ ناشطون عند محاولتهم الدخول إلى حساب الأحمدية في تويتر، ظهور عبارة "الحساب موقوف"، إضافـة إلى تنويه، تضمن: "يعمل تويتر على توقيف الحسابات التي تنتهك قوانينه".