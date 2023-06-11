الاهلى والوداد.. إصابة حسين الشحات والأحمر يستعيد توازنه بعد 20 دقيقة

تعرض اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الاهلى للإصابة بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الأول من المواجهة الجارية أمام فريق الوداد المغربي، اليوم الأحد، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

وأصيب حسين الشحات في الدقيقة 20 والتي بسببها توقفت المباراة لعلاج اللاعب داخل أرضية الملعب.

وتمكن الحارس محمد الشناوي من انقاذ مرمى الاهلى من هدف مبكر في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، والتي جاءت على دفاعات القلعة الحمراء من كرة ثابتة.

وشهد الشوط الاول حتى الآن سيطرة من جانب الفريق المغربي على اللعب وسط أعداد جماهيريه كبيره.

سعى الفريق المغربي لتسجيل الهدف الاول وهدف تعديل النتيجة الإجمالية، لكن دفاعات الاهلى تنجح في كل مرة للتصدي للهجمات.

بدلاء الاهلى والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الوداد كل من علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

وتواجد على مقاعد بدلاء الوداد أمام الأهلي اليوم كل من طه مريد واسماعيل المترجي وأمين أبو الفتح وزهير المترجي ورضى الجعدي ويحيى الندراني وبديع أووك ومؤيد اللافي وحميد أحداد.