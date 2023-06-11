الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعرض 8 أشخاص للاصابة ، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

txt

اخماد حريق 3 منازل في منشأة القناطر بالجيزة |تفاصيل

txt

حبل المرجيحة ينهي حياة طفل في منشأة القناطر

 

تفاصيل إصابة 8 أشخاص بمنشاة القناطر 

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ،  بلاغا من الأهالى يفيد  بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنشأة القناطر، ووجود مصابين، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

حادث منشأة القناطر 

و تبين بالفحص  وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام إدارة  المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ، وقد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

خريطة السرعات بالطرق 2023 

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق  وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع فى الغرامات.

سرعات السيارات داخل المدن 2023 

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم فى الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023 

60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلو مترا فى الساعة لباقي أنواع السيارات. 

السرعات بالطرق الصحراوية 2023 

الطرق الصحراوية “ القاهرة - الإسكندرية  - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح -  الفيوم - وادى النطرون  - العلمين”.

70 كم  فى الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم فى الساعة لسيارات النقل.

90 كم  لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة

 

مواد متعلقة

اخماد حريق 3 منازل في منشأة القناطر بالجيزة |تفاصيل

محافظة الجيزة تزيل 73 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في مركز ومدينة منشأة القناطر

حبل المرجيحة ينهي حياة طفل في منشأة القناطر

النيابة تعد أمر إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته في منشأة القناطر للمحاكمة

كشف ملابسات حريق نشب بعقار في منشأة القناطر

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته في منشأة القناطر
الجريدة الورقية