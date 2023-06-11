كلام فى الهوا

الأحد 11/يونيو/2023 - 09:09 م 6/11/2023 9:09:16 PM

الحياة فى الأصل ضحكة، ويكمن الضحك فى عين طفل لا يعرفك ويبتسم لك، فى صوت موسيقى تسبح حولك، فى نسيم الفجر الذى يُداعب وجهك.

فالإنسان يضحك قبل أن يتعلم الكلام.

بسمة الطفل لأمه لا تأتى فقط محاكاة لبسمتها، فهناك من يولد أعمى أو أصم ولكن يضحك وقادر على الابتسام والضحك.

والضحك وباء ذو طبيعة معدية. هذا الأمر نعرفه جميعاً.

إذ نجد أن النكتة أظرف إذا كان من يُلقيها يضحك.

ولذلك وجد الباحثون بالفعل أن الضحك مُعدٍ، وهو تلقائى ولا يخضع تقريباً لرقابة.

ويتحدى النظرية التى تقول إننا نستطيع التحكم فى سلوكنا، ويُخالف المثل الشعبى الذى يقول «الضحك من غير سبب قلة أدب».

وإذا فقدنا القدرة على الضحك فقدنا كل شىء، فهذا الشىء هو الوحيد الآن الذى لا يُكلفك شىء، فقد أدرك أهميته كثير من الفلاسفة مثل أرسطو، داروين، فرويد.

وما زلنا نجهل عنه الكثير. فالإنسان الذى لا يضحك مريض ويجب أن يُعالجه «مونولوجيست».

لم نقصد أحداً!!