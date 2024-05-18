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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العاملون بجامعة كاليفورنيا يعلنون الإضراب دفاعًا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين

الفلسطينيون
الفلسطينيون

 صوت 48 ألف عامل، في 10 جامعات تابعة لـ "نظام جامعة كاليفورنيا" ومختبر لورانس بيركلي الوطني في ولاية كاليفورنيا، لصالح البدء في الإضراب دفاعا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين.

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يأتي ذلك بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على الطلبة في الخيام، الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

واعتبر نشطاء، أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب يوم الاثنين المقبل، يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل القضية الفلسطينية.

ويأتي إعلان الإضراب بعد يومين من تصويت العاملين الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا، حيث اعتبرت النقابة أن ذلك جاء بعد تغيير النظام الجامعي السياسات المتعلقة بحرية التعبير والتمييز في الخطابات المؤيدة للفلسطينيين، والسماح بهجمات على المتظاهرين أثناء اعتصامهم.

وفي السياق، انضمت مدارس ثانوية في ولاية ويسكانسين، سبقتها مدارس في ولاية الينوي للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، عبر الخروج من الغرف الصفية بعد الحصة الثانية أو الثالثة، وتنظيم مسيرات داخل المدارس للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

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