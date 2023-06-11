رابطة الأهلي بالنمسا تؤكد.. النادي قادر على التتويج بالبطولة الحادية عشر

تقام اليوم في تمام العاشرة مساء، مباراة الأهلي والوداد وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستقام المباراه على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتتابع الجاليات المصرية في الخارج، مثلها مثل أبناء الوطن بالداخل الكرة المصرية وتنتظرها بفارغ الصبر خاصة الماتشات و البطولات الهامة.

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسام بازينة رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي في النمسا أننا نثق في قدرة اللاعبين على أداء مباراة كبيرة تليق باسم ومكانة النادي الأهلي المتوج ملكا بلا منازع على عرش القارة الأفريقية.

وأكد بازينة على الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها جماهير الأهلي بالنمسا والتي أعدت الروابط المصرية بالنمسا لمشاهدة المباراة في تجمعات مصرية، وأن الجميع لديه تفاؤل كبير قبيل المباراة.

ومن ناحيته قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إ ن مباراة الأهلي اليوم في الدار البيضاء تشغل بال كافة الجماهير المصرية والعربية بالنمسا والمهجر عموما.

وأضاف بهجت العبيدي أن هناك ثقة كبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق اللقب القاري الحادي عشر.

وأكد أن اللاعب المصري عموما والأهلاوي على وجه الخصوص يثبت كفاءته وقدرته في المباريات الحاسمة، مستدعيا الروح المصرية المتحدية لكل الصعاب في كافة المجال والتي منها مجال الرياضة وفي القلب منه لعبة كرة القدم.