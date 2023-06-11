ريال مدريد يحسم موقفه من رحيل مودريتش للدوري السعودي

حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى النجم الكرواتي لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي.

وتسعى أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي للتعاقد مع صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي بعدما أصبحت تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وانتقل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر بعدما لم يجدد عقده مع ريال مدريد.

وارتبط لوكا مودريتش بالانتقال إلى أهلي جدة السعودي خلال الأيام الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف ريال مدريد من رحيل لوكا مودريتش الذي لم يحسم مصيره حتى الآن مع النادي الملكي.

عرض سعودي جديد لـ لوكا مودريتش



وبحسب إذاعة ""كوبي" الإسبانية فإن لوكا مودريتش تلقى عرضًا جديدًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن استمرار لوكا مودريتش مع ريال مدريد غير مؤكد في ظل العرض السعودي الضخم.

وأضافت أن لوكا مودريتش مازال متردد ويفكر في العرض السعودي الجديد.

وذكرت أن ريال مدريد سيمنح لوكا مودريتش مطلق الحرية في تحديد مصيره ومستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد حسم صفقة جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، والذي يعتبر الكثيرون خلفية لوكا مودريتش.

وفي السياق ذاته الصحفي الموثوق رامون ألفاريز عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن لوكا مودريتش يميل للموافقة على العرض السعودي الضخم الذي وصل إلى 110 مليون يورو في موسمين.

وقال أن لوكا مودريتش قد يزامل سيرجيو راموس في فريق أهلي جدة.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد في نهاية شهر يونيو الجاري.

وخاض لوكا مودريتش إجمالي 52 مباراة مع ريال مدريد في موسم 2022-2023، وقد نجح النجم الكرواتي في تسجيل 6 أهداف وصناعة مثلهما.