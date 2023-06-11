مهاجم الوداد: كأس أبطال أفريقيا لن يخرج من الدار البيضاء

سامبو

أكد السنغالي سامبو جونيور مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي فاز على الوداد البيضاوي بهدفين لهدف في المباراة الذهاب بهدفين لهدف والتي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.



وتابع سامبو، أن الفريق المغربي عاد من لقاء الذهاب بخسارة صغيرة، مؤكدًا أن الوداد سيتجاوز تلك الهزيمة في لقاء العودة اليوم وسط جماهير الوداد، وتقليص فارق الأهداف للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، لفتا إلى ميزة الفريق الوداد في تفوقه على الأهلي في النهائيات (نسخة 2017-2022).



أضاف مهاجم الوداد أنهم يراهون على الحضور الجماهيري الكبير من أجل دعم الفريق المغربي، مضيفا أن اللاعبين سيكونون على الموعد وتقديم مستوى جيد من أجل حسم النتيجة.



وأشار أن لاعبي الوداد يجب عليهم التركيز الشديد خلال اللقاء، لتفادي الوقوع في أي أخطاء أو منح الأهلي هدايا للخصم.



وتابع أن مباراة العودة أمام الأهلي، هي مباراة واحدة من أجل افتتاح سجل الألقاب لهذا الموسم، وسط منافستهم على لقبي الدوري المغربي وكأس العرش.



وشدد أن كأس دوري أبطال أفريقيا، لن تخرج من مدينة الدار البيضاء، وسنضع كافة إمكانياتنا من أجل تحقيق هذا الهدف مدام تدعمنا الجماهير بقوة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية ، لحساب إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4” ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة يوم الأحد الماضي ، قد انتهى بتفوق الأحمر بثنائية لهدف ، حملت توقيع كل من بيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من زمن شوط اللقاء الأول ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني الأهداف في المواجهة.



تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الوداد



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.



