صاحب هدف الوداد: نريد إثبات تفوقنا على الأهلي في النهائيات

بوهرة

تحدث سيف الدين بوهرة، لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن لقاء الإياب والذي يجمعهم أمام الأهلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد انتهت بتفوق المارد الأحمر بهدفين لهدف، سجلهما جنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، فيما سجل هدف الفريق المغربي بوهرة، والتي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء اليوم الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.



أضاف سيف الدين بوهرة في تصريحات صحفية: "حان الموعد للصعود إلى منصة التتويج، وجني ثمار العمل طوال فترة الموسم الحالي، أمامنا جولة أخيرة للتربع على عرش الكرة الأفريقية".



بوهرة: نريد إثبات تفوقنا على الأهلي في النهائيات

وتابع، أن عليهم إثبات تفوقهم على الأهلي في المباريات النهائية، مضيفًا أن هدفهم في شباك المارد الأحمر في لقاء الذهاب أعطاهم مؤشرًا إيجابيًا بالرغم من الخسارة خلال مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف، أن لاعبي الوداد يعلمون الصعوبات التي تنتظرهم في لقائهم أمام الأهلي وعليهم التركيز بشكل كبير للغاية وعدم الوقوع في فخ الأخطاء.

وواصل:" الحمدلله نحن نراهن على تجربة أغلب اللاعبين، لكي نكون في الموعد، ذلك دون شك، والحضور الجماهيري سيكون دافعًا كبيرًا يزيد من طموحنا، ويقوي من عزيمتنا لكي نتجاوز الخصم، ونقلص فارق الهدف، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهيرنا، ولن نخيب آمالهم".

وكان الوداد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، منهم مرتين على حساب الأهلي بعدما تفوق عليه في نسختي 2017، و2022.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، لحساب إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4” ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة يوم الأحد الماضي، قد انتهى بتفوق الأحمر بثنائية لهدف، حملت توقيع كل من بيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من زمن شوط اللقاء الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا صاحب ثاني الأهداف في المواجهة.









