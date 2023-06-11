انتصار كبير للجيش الاوكراني في زابوريجيا ودونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني أن جنوده استعادوا السيطرة على قرية بلاجوداتني، الواقعة على طول الخط الأمامي بين زابوريجيا ودونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة تليجرام الرسمية التابعة للقوات البرية الأوكرانية جنودًا من اللواء 68 يرفعون العلم الأوكراني على مبنى في القرية التي تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب بلدة فيليكا نوفوسيلكا.

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال متحدث باسم الجيش، للتلفزيون الأوكراني، إن اللواء شن هجومًا أوليًا على مبنى نادي القرية والمدرسة المحلية.

وقال المتحدث إن القوات الروسية لم تستسلم عندما عرضت عليها ذلك، مما أدى إلى ما أسماه “تنظيف” لمبنى نادي القرية.

وأوضح أنه تم القبض على ستة روس عندما سيطرت أوكرانيا على القرية.

ولم تتمكن شبكة “سي إن إن” الأمريكية، من التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة في أوكرانيا.

دعوات لإنهاء الحرب

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، إنه لا يمكن للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن يقرر بمفرده شروط تسوية الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يجب تحقيق السلام على طاولة المفاوضات، وليس من خلال إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وحسب قناة “RaiNews24 “ الإيطالية، قال كونتي: لا يمكن أن يكون زيلينسكي هو الشخص الذي له الحق الحصري في أن يقرر كيف ومتى يجلس على طاولة المفاوضات وعلى أي ظروف".

كما انتقد كونتي موقف زيلينسكي، الذي قال إن كييف لا تحتاج إلى وساطة الكرسي الرسولي لحل النزاع.

وقال كونتي: بما أننا سنشارك في الحرب بشكل غير مباشر، فلدينا الحق في الجلوس على طاولة المفاوضات أيضًا، ولا يمكننا إعطاء زيلينسكي فاتورة صرف نظيفة حتى يخبرنا كيف ومتى نصنع السلام، وبأي شروط، وما إذا كان يجب أن يصل إلى موسكو أو يفوز.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن سياسة الغرب كانت خاطئة، والتي اعتمدت على توريد الأسلحة إلى كييف ولا تسعى إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لتحقيق السلام.

روسيا تُعلن صد جميع الهجمات:

وفي سياق متصل أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما أكدت تدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام دفاع جوي بريطاني "ستورمر" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي منطقة فريمفسكي، ضربت قوات روسيا تجمعات وأسلحة ومعدات للواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 110، اللواء 72 الميكانيكي والأول للدبابات في دونيتسك.

وفي محور زابوريجيا، تصدت قوات روسيا لثلاث محاولات هجومية أوكرانية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبمنطقة زابوريجيا، ضربت القوات الروسية، مجموعة الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية.