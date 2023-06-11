روسيا تُعلن صد جميع الهجمات المضادة الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوريجيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما أكدت تدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام دفاع جوي بريطاني "ستورمر" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي منطقة فريمفسكي، ضربت قوات روسيا تجمعات وأسلحة ومعدات للواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 110، اللواء 72 الميكانيكي والأول للدبابات في دونيتسك.

وفي محور زابوريجيا، تصدت قوات روسيا لثلاث محاولات هجومية أوكرانية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبمنطقة زابوريجيا، ضربت القوات الروسية، مجموعة الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية.

خسائر القوات الأوكرانية



وأكدت الوزراة في البيان، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغ أكثر من 50 مسلحا وتم تدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Stormer البريطاني ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

وفي محور دونيتسك شهدت منطقة ماريينكا وأفدييفكا اشتباكات عنيفة في دونيتسك، وتمكنت قوات روسيا من صد ثماني هجمات شنتها وحدات من الفرقة الآلية 110، والدبابة الأولى، و 59 المشاة الآلية، و79 لواء الهجوم الجوي للقوات الأوكرانية، وتم تصفية ما يصل إلى 310 مسلح وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز Msta-B و D-30 هاوتزر، كما تم تدمير مخازن الذخيرة الخاصة بالمشاة الآلية الثالثة والستين والألوية الميكانيكية الثالثة والخمسين التابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

وفي محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في نوفوملينسك وتم تصفية نحو 30 مسلحا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع "كراب" بولندية، و M109 "بالادين" أمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20.

وفي محور كراسني ليمانسك، أحبطت قواتنا أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية وفي تورسكوي تم تصفية أكثر من 50 مسلحا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدفعان من طراز D-30 ومدفع D-20.

كما تم تصفية ما يصل لأكثر من 30 مسلحا وتدمير مركبة قتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات Osa-AKM، ومدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، بالإضافة إلى a Msta-B هاوتزر، في محور خيرسون.

وذكرت الدفاع الروسية أنه تم استهداف مركز قيادة اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أورخوف بمنطقة زابوريجبا، وتم تدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 65 للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كيروفو في منطقة زابوريجبا.

كما أكدت الوزارة أنه تم تدمير مقر لواء الهجوم الجبلي العاشر، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمراقبة للواء الهجوم الثالث و 15 مركز قيادة لواء العمليات.

وأسقطت قوات روسيا مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمنطقة خيرسون.

وتم اعتراض خمس قاذفات صواريخ متعددة من نوع HIMARS وصاروخ مضاد للرادار من نوع HARM، كما تم تدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا.

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