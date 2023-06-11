إصابة 4 عمال سقطوا من أعلى سقالة خشبية

تعرض 4 عمال للاصابة ، نتيجة سقوطه سقالة خشبية عليهم أثناء إجراء أعمال إنشائية بمدرسة خاصة بشارع هايبر وان بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة .

تفاصيل إصابة 4 اشخاص بسبب سقالة

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة ، بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط سقالة بمدرسة خاصة بشارع هايبر وان بمنطقة الشيخ زايد

وانتقلت علي الفور ؛ الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين سقوط سقالة خشبية أثناء أعمال إنشائية

وخلف الحادث عن إصابة 4 عمال كانوا علي متن السقالة الخشبية ،وتم نقل 2 من المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج اللازم

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

مصرع شخصين في حادث سير

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شقيقان حتفهما في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت البداية ، ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شابين شقيقين، يقيمان بإحدى قرى أبو النمرس في الجيزة، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كما تكثف الإدارة العامة للمرور جهودها بهدف التأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور، وتشن الإدارة حملات مُكبرة لضبط المُخالفين، وينعكس ذلك بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لشوارع أكثر أمناً في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبث الطمأنينة في ركاب وقائدي المركبات,

كما نشبت النيران في أتوبيس ، اليوم الأحد ، وذلك أثناء سيره على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من قرية أبو سلطان وتكافح الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

كانت بداية الواقعة؛ حين تلقت شرطة النجدة بلاغًا باشتعال النيران في أتوبيس بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، فيما حاول أصحاب السيارات السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق دون جدوى، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية.

وتبين بالمعاينة الأولية ؛ أن الأتوبيس ارتفعت حرارته وتعطل على الطريق، ثم اشتعلت النيران فيه بعدما خرج قائده منه، ما ساعد ذلك في عدم وقوع إصابات.