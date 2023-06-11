الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جازان السعودية تحت الغبار.. والدفاع المدني يحذر

علم السعودية
علم السعودية

تشهد منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، موجة غبار أدت إلى شبه انعدام في الرؤية وسط هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

وحذر الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين، من تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

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يبدأ موسم الغبار، بالفترة الجافة لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحاري أفريقيا، وذلك في الفترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو، بعد ذلك تحمل الغبرة بالرطوبة، لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس.

وهذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان، ومعها تزداد نسب الرطوبة، وبالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية، التي تسبق في الغالب بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانًا.

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