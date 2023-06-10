مرتفع جوي يضرب السعودية.. طقس الأحد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وكشفت عن فرص سقوط أمطار غزيرة وسيول في العديد من المناطق بالسعودية، وحذر عدد من خبراء الأرصاد المواطنين من الخروج إلى الشوارع؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتساقط زخات البرد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على المملكة العربية السعودية

ومن المتوقع أن تكون الفرصة مُهيأة يومي الأحد و الإثنين لتكاثر السُحب الركامية على أجزاء من مُرتفعات جازان و عسير و الباحة وصولاً لشرق مكة المكرمة، و تترافق بهطول أمطار مُتفرقة تُصحب بحدوث الرعد أحياناً.

و يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مُعظم المناطق بينما مُعتدلاً فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية، و الرياح شمالية غربية تنشط أحياناً في أجزاء من وسط و غرب المملكة و تُثير بعض الأتربة و الغبار في المناطق الصحراوية.

مرتفع جوي سطحي يسيطر على السعودية

و يُتوقع أن يُسيطر مرتفع جوي سطحي على بلاد الشام و شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع تعمق المنخفض الجوي الحراري في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية و ذلك مع نهاية الأسبوع الحالي، و يؤدي ذلك إلى عودة نشاط الرياح الشمالية الغربية و التي تعرف محلياً بمسمى البوارح على شرق الممكلة السعودية بدءاً من يوم الأربعاء و تؤدي إلى اثارة الأتربة و الغبار، وذلك حسبما أفاد “طقس العرب”.

فرص سقوط الأمطار على المملكة العربية السعودية

هناك تراجع نسبياً لفرص الأمطار يوم الأحد على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وجاء ذلك بحسب مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بتوقعات الأمطار.

ويُتوقع أن تتكاثر كميات متفاوتة من السحب الركامية الرعدية على مرتفعات كُل من جازان وعسير والباحة وامتداداً حتى الطائف، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في فترة مابعد الظهر والعصر، ولا يسبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد على نطاق ضيق.

طقس السعودية غدًا الأحد

وتعرضت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات لحالة من التقلبات الجوية، ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، وسقوط الأمطار، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة.