5 أطعمة حمراء لا بد من تناولها.. الفلفل أبرزها

تعد العديد من الفواكه والخضروات حمراء اللون من أغنى مصادر مضادات الأكسدة القوية، وتخلص هذه المكونات من الجذور الحرة والسموم الضارة الموجودة في الجسم.

الطماطم: خضروات متعددة الاستخدامات تحتوي على الليكوبين ، وهو الصباغ الرئيسي في الفواكه والخضروات الحمراء، وتم ربط اللايكوبين بانخفاض خطر الإصابة بأورام معينة ، مثل سرطان البروستاتا، وتظهر الأبحاث أنه يحمي أيضًا من النوبات القلبية.

الكرز: غني بالألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم. يحسن فيتامين ج جهاز المناعة في الجسم ومقاومته للأمراض والالتهابات، ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في عمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم وصحة القلب.

التوت البري: تظهر الدراسات المعملية أن التوت البري يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية، ويحتوي على proanthocyanidins ، وهي فئة من مادة البوليفينول التي تمنع البكتيريا من الدخول والالتصاق بجدران المعدة ، وبالتالي منع القرحة من التطور.

الفلفل الأحمر: مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والفيتامينات ج ، أ ، ب 6 ، حمض الفوليك والكاروتينات. يساعد تناول الفلفل الأحمر على تقوية الرؤية وخاصة الرؤية الليلية ، كما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية ، ويقي من الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم.

الفجل الأحمر: نوع آخر من الخضار الحمراء التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، الفجل غني بالفيتامينات E و A و C و B6 و K ، وكذلك البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والحديد والمنغنيز، وتلعب العديد من العناصر الغذائية دورًا رئيسيًا في عمل جهاز المناعة والجهاز العصبي، ويساعد تناول الفجل على تقليل التعب ، وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وحتى منع بعض الأورام.