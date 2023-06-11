البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

انهت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 41.7 نقطة، بارتفاع يعادل نسبته نحو 0.61%، ليصل الى مستوى 6900.3 نقطة.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 139.2 مليون سهم، بقيمة نحو 32.3 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7082 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنسبة 0.33%، ما يعادل نحو 17.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 5389.26 نقطة، من خلال تداول 60.4 مليون سهم عبر 2550 صفقة نقدية بقيمة 6.1 ملايين دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية مكاسب بمقدار 51.5 نقطة، ليبلغ مستوى 7656.21 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.68%، من خلال تداول 78.8 مليون سهم، عبر 4532 صفقة، بقيمة 26.17 مليون دينار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية 15.5 نقطة ليبلغ مستوى 5298.26 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.29% ، من خلال تداول 48.6 مليون سهم، عبر 1926 صفقة نقدية، بقيمة 5.3 ملايين دينار.

بورصة البحرين تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,955.42 نقطة بارتفاع قدره 1.00 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.33 نقطة بارتفاع قدره 1.40 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و893 ألفاً و148 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 371 ألفاً و857 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم مرتفعاً 10.6 نقاط ليبلغ مستوى 4669.37 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.23 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4658.73 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و645 ألفًا و722 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 7ر39 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و728 ألفًا و570 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.03%، لتصل عند مستوى 2510.41 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3623 صفقة.