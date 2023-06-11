الثلاثاء انطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش بمسجد الحسين

تنطلق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني، من طريق الشاطبية بمسجد الحسين، بعد غد الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.

يشارك في المقرأة، القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي.

وتبدأ التلاوة من قوله تعالى: "‌لَقَدْ ‌سَمِعَ ‌اللَّهُ ‌قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" [آل عمران: 181].

على جانب آخر، شيع جثمان زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) بمسجد الشيخ الطبلاوى عقب صلاة الجمعة اليوم بمحطة التعاون بالهرم.

وأعلن المحاسب إبراهيم الطبلاوى في منشور له على فيسبوك، : "توفيت والدة أخى الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى إلى رحمة الله تعالى لتلحق بوالدى رحمة الله عليه حيث سيوارى جثمانها بمقابر العائلة لتجاور الوالد عقب صلاة الجمعة اليوم".

وأوضح الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوى، أن الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ونعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- السيدة الفضلى حرم الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) ووالدة الشيخ محمد نجل الشيخ الطبلاوى والأسرة الكريمة.

وتقدمت نقابة القراء، بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوى(نقيب القراء السابق) وللإبن العزيز الشيخ محمد محمد الطبلاوى فى وفاة والدته. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع الرحمات وأن يتقبلها فى الصالحين لتلحق بزوجها فى جنة الخلد بإذن الله. اللهم آمين