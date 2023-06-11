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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

باستا بالبروكلي... تحمي قلبك وتقلل الالتهاب

باستا بالبروكلي
باستا بالبروكلي

الباستا بالبروكلي من الوصفات الصحية التي يمكن أن يقع الاختيار عليها، لعشاق المكرونة، فتتميز بمذاقها الرائع وفوائدها العديدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأبرز فوائدها لجسمك.

 

باستا

 

طريقة عمل باستا بالبروكلي

المقادير

- الباستا : 100 غراماً

- عصير الليمون : نصف حبة

- البروكلي : 100 غراماً

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (محمص)

- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 3 ملاعق كبيرة (مبشور)

 

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طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي، اسلقي الباستا لحوالي 10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها من الماء واغسليها بالماء البارد لإزالة النشا منها.

في قدر من الماء على النار، ضعي البروكلي واتركيه يغلي لحوالي 5 دقائق.

ضعي البروكلي في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطيه حتى يصبح ناعم القوام.

في وعاء جانبي، اخلطي البروكلي مع الثوم المهروس، وعصير الليمون، والفلفل الحار، والصنوبر، والقليل من زيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود.

اخلطي الباستا مع جبن البارميزان المبشور، ثم أضيفي مزيج البروكلي وحركي قليلاً.

اسكبي الباستا بالبروكلي والثوم في طبق التقديم، وقدميها مزينة بزهرات من البروكلي المسلوق بحسب الرغبة.

 

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فوائد البروكلي

تحسين صحة الجلد

يساعد فيتامين سي الموجود في البروكلي الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو نظام الدعم الرئيسي لخلايا وأعضاء الجسم، بما في ذلك الجلد، كما يعمل كمضاد للأكسدة، ويمكن أن يساعد فيتامين ج الموجود أيضاً في البروكلي على منع تلف الجلد، بما في ذلك التجاعيد الناتجة عن الشيخوخة.

 

وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين سي قد يلعب دوراً في الوقاية من الأمراض الجلدية أو علاجها، مثل: القوباء المنطقية، وسرطان الجلد.

 

تقليل الالتهاب

البروكلي له تأثيرات مضادة للالتهابات، فوفقاً لدراسة أجريت عام 2014، وجد العلماء أن التأثير المضاد للأكسدة لمركب السلفورافان الموجودة في البروكلي ساعد في تقليل علامات الالتهاب في الاختبارات المعملية بشكل كبير، ويرجع ذلك أيضاً أنه يعزز نشاط الجهاز المناعي في الجسم، الذي عادة ما تهاجمه الالتهابات.

 

حماية صحة القلب والأوعية الدموية

قد تساعد الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي في الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، فقد أظهرت دراسة سكانية أجريت عام 2018 أن النساء المسنات اللائي كانت وجباتهن الغذائية غنية بالخضراوات الصليبية كالبروكلي والقرنبيط والملفوف، كان لديهن خطر أقل للإصابة بتصلب الشرايين، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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